Großes Wanderreporter-Finale: Kevin gönnt sich ein Seidla

Sportredakteur setzt zum Schluss-Sprint aufs Walberla an - vor 43 Minuten

SCHLAIFHAUSEN/FORCHHEIM - Insgesamt 40 Etappen haben unsere fleißigen NN-Wanderreporter in den letzten Wochen zurückgelegt und dabei Franken in seiner ganzen Pracht erkundet. Heute endet unsere Sommerserie am Walberla östlich von Forchheim. Begleiten Sie Kevin Gudd live auf seinen letzten Metern ins Ziel!

+++ So verlief Kevins Route nach Schlaifhausen +++

