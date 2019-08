Grüne Jugend Forchheim besetzt Parkplatz

Nachwuchspolitiker sprechen sich gegen Flächenfraß - Mehr Grün und Platz zum Verweilen - vor 44 Minuten

FORCHHEIM - Musik dröhnt aus Lautsprechern, Stühle stehen dort, wo normalerweise ein Auto parkt. Im Stuhlkreis sitzen vier Forchheimer Nachwuchspolitiker der Grünen Jugend. Mit süßem Gebäck haben sie es sich auf dem Asphalt eingerichtet. Sie blockieren einen Parkplatz und tun das mit Absicht.

Forchheims Grüne-Jugend-Sprecherin Janina Schick (links) mit Franziska Wild, Simon Rösch und Nicolai Prechtel in der Forchheimer Hornschuchallee.



"Wir wollen auf den Flächenfraß in den Städten aufmerksam machen", sagt Nicolai Prechtel. Mit von der Partie ist auch Franziska Wild, die in Forchheim die Schülerbewegung Fridays for Future organisiert. Für September fasst sie eine weitere Demo für mehr Klimaschutz ins Auge. Die letzte und erste Demo hatte im März 450 Teilnehmer in Forchheim gezählt.

Für eine Hornschuchallee mit mehr Grün und Platz zum Verweilen

Die Hornschuchallee haben die vier am Freitagnachmittag nicht zufällig ausgewählt, sagen sie. "Es fehlt an Stadtgrün", so Grüne-Jugend-Sprecherin Janina Schick. Ginge es nach den Ideen der 24-jährigen Forchheimerin, hätte die Hornschuchallee mehr Grün mit mehr Bäumen, weniger Parkplätze, einen Radweg und insgesamt mehr Platz zum Verweilen im Angebot. Der Verzicht auf das Auto soll gelingen, indem der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) verstärkt wird.

Die bei der Stadt angemeldete Aktion kommt für die Passanten freilich unerwartet daher. In Gesprächen klären die Jugendlichen über die Hintergründe auf. Bei der Bevölkerung stießen sie auf überwiegend positive Resonanz, sagen sie. Bei der Aktion handelt es sich um eine Sommerkampagne der Grünen Jugend Bayern und ist bis Ende August in mehreren Städten geplant.