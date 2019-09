Grüne Kreuze als Blickfang im Landkreis Forchheim

Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund - vor 1 Stunde

LILLING - Fährt man durch die Lande, wird man die grünen Holzkreuze, die seit kurzem nahe Lilling am Straßenrand stehen, nicht übersehen können. Was bedeuten sie?

Die grünen Holzkreuze sind ein Blickfang. © Foto: Rolf Riedel



Allein um Lilling herum gibt es drei, weitere grüne Holzkreuze stehen an Feldern in Kemmathen, in den Nachbarkreisen und an vielen anderen Stellen in der ganzen Bundesrepublik. Doch was bedeuten sie eigentlich?

Landwirte wollen damit die Aufmerksamkeit auf Veränderungen in der Gesetzgebung lenken, die nach ihrer Befürchtung ein massives Höfesterben herbeiführen könnten. Hintergrund ist das „Agrarpaket“ vom Landwirtschafts- und Umweltministerium in Berlin.

Bauern befürchten, dass dadurch die Produktion auf dem Acker und im Stall erschwert, wenn nicht in Einzelfällen nahezu unmöglich gemacht wird. Die grünen Kreuze sollen als Mahnung an die Gesellschaft verstanden werden, sich des Wertes der heimischen Landwirtschaft bewusst zu werden. Die Beschlüsse müssen erst noch den Bundestag passieren.