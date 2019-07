Haftbefehl: Mann sticht mit abgebrochener Bierflasche zu

25-Jähriger verletzt zwei Kontrahenten vor Bar in Forchheim - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit einer abgebrochenen Bierflasche stach ein 25 Jahre am frühen Montagmorgen auf zwei Männer ein und verletzte sie. Einen Sicherheitsmitarbeiter griff der Tatverdächtige ebenfalls an. Nach Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft befindet sich der 25-Jährige nun in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kripobeamten befand sich der Tatverdächtige um 0.30 Uhr vor einer Bar in der Bamberger Straße, wo er sich bereits mit mehreren Männern stritt. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Bar kehrte der 25-Jährige mit einer abgebrochenen Bierflasche in der Hand zurück und griff damit zunächst einen 26 Jahre alten Mann von hinten an. Dieser konnte noch rechtzeitig ausweichen und wurde nur leicht verletzt.

Daraufhin stach der Täter auf einen 27-Jährigen ein, der eine blutende Schnittwunde am Arm erlitt. Sicherheitsmitarbeiter brachten den 25-Jährigen daraufhin zu Boden. Dort schlug und würgte dieser noch einen der Angestellten. Polizisten konnten den Täter kurz darauf festnehmen Der verletzte 27-Jährige kam in ein Krankenhaus. Gegen den 25-Jährigen erging Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung.

trk