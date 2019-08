Hallerndorf: Wer Grün trägt, darf bleiben

Farbige Armbändchen sicherten beim Aischclubbing den Aufenthalt. Rot trugen die Kleinen und mussten bald heim. - vor 2 Stunden

HALLERNDORF - Entspannter Reggae, Bierbänke und aus Paletten gezimmerte Sitzgelegenheiten, eine coole Strandbar, Würstchen und Brezn: Mehr war für die Wiederaufnahme des Aischclubbing nach einer insgesamt achtjährigen Pause nicht nötig.

Liegestühle im Sandbett der Aisch, Kabelrollen mit bunten Sonnenschirmen und später, in der Dämmerung, romantische Beleuchtung. Das Aischclubbing zog erwartungsgemäß eine große Zahl von Gästen an, die völlig entspannt Strandbar und Reggae-Musik genossen. © Sylvia Hubele



Die Abendsonne schickte ihre rötlichen Strahlen über die Aisch, Kinder spielten im Wasser und die Jugendlichen hatten die Liegestühle auf einer der Sandbänke aufgebaut. Zum Aischclubbing nach Hallerndorf kamen insgesamt gut 400 Besucher, freute sich Jugendpfleger Linus Oppelt, der gemeinsam mit Bürgermeister Torsten Gunselmann und vielen ehrenamtlichen Helfern dafür gesorgt hatte, dass das Fest ein voller Erfolg für die Hallerndorfer wurde. Da die Flussaue als Vogelschutzgebiet eingestuft ist, war das Einverständnis des Wasserwirtschaftsamtes in Kronach zum Fest notwendig und wurde selbstverständlich erteilt.

Das Wasser fließt ruhig vor sich hin, Kinder spielen im kühlen Nass und weil immer mehr Besucher kommen, werden noch mehr Bierbänke aufgestellt und verschiedentlich Picknickdecken ausgebreitet. Am Eingang bekommt jeder Besucher ausnahmslos ein Bändchen, auch wenn kein Eintritt zu zahlen ist: Während grüne Bändchen zeigen, dass der Träger bereits volljährig ist und damit solange bleiben kann, bis das Fest endet, sind die gelben Bändchen für die 16- bis 18-jährigen und die roten Bändchen für alle die Besucher, die jünger als 16 Jahre sind.

Nach Anbruch der Dämmerung tauchten Lichtschläuche, Fackeln und Laternen in den Bäumen und eine beleuchtete Brücke über die Aisch das gesamte Gelände in ein stimmungsvolles Licht. Am DJ-Pult sorgte DJ Carlos aus Hallerndorf bis ein Uhr nachts für die musikalische Gute-Laune-Stimmung und bis die letzten Gäste den Aischstrand verliessen, war es gut halb zwei.

Im kommenden Jahr soll es eine Fortsetzung der rundum gelungenen Veranstaltung geben, ist sich Linus Oppelt sicher.

