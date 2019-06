Hausen: Freiwillige Feuerwehr feiert 150. Jubiläum

Fest-Tage mit allerlei Ehrungen, einer Kinderolympiade und viel Musik - vor 1 Stunde

HAUSEN - Die Feuerwehr Hausen feierte dieser Tage ihr 150. Gründungsjubiläum. Die Feierlichkeiten begannen mit einem Bieranstich und anschließenden Ehrungen im Festzelt.

Im Beisein von Bürgermeister Gerd Zimmer wurden zahlreiche FFWler für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Hans Dippacher bringt es auf beeindruckende 80 Jahre bei der Feuerwehr. © Alexander Hitschfel



Im Rahmen des Ehrungsabends wurden Thomas Blumauer, Katrin Dunkel, Laura Jäger, Jonas Krammer, Lisa Krämer, Anja Panzner, Marc Schneider, Nicole Scholz, Bianca Steppert, Marie Vollmann, Iris Werner und Gabriel Wichert zu Feuerwehrfrauen, beziehungsweise -männern ernannt.

Jan Scholz und Niklas Weickert dürfen sich ab nun Oberfeuerwehrmänner nennen und Andreas Iglhaut, Andreas Krauß sowie Günther Kupfer wurden mit dem Titel Hauptfeuerwehrmann dekoriert.

Michael Ismaier und Johannes Vollmann werden neue Gruppenführer, Daniel Ismaier wurde zum Oberlöschmeister und Ferdinand Kemeth Hauptlöschmeister ernannt. Für 25-jährigen aktiven Dienst wurden Thomas Balbach, Andreas Drummer und Jörg Dunkel geehrt. 40 Jahre aktiv dabei ist Günther Kupfer. Für 30-jährige Mitgliedschaft werden Rudolf Heilmann und Ingo Steppert ausgezeichnet.

Auch langjährige passive Mitglieder wurden geehrt: 25 Jahre sind Robert Brechelmacher, Jörg Dunkel, Dominik Grau, Andreas Leiner, Walter Schmitt, Roland Tischer, Reinhold Stark, Heike Wagner und Rainer Werner dabei. 40 Jahre halten Karlheinz Fuchs, Erwin Kraus und Günther Kupfer der FFW Hausen die Treue. Für 45 Jahre wurden Willi Kupfer und Herbert Kutil geehrt.

Seit 80 Jahren dabei

Auf die stolze Anzahl von 50 Mitgliedsjahren kann Georg Wagner zurückblicken und Eberhardt Buschner auf 65 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr von Hausen. Josef Girisch, Anton Müller und Edmund Wagner bringen es sogar auf 70 Mitgliedsjahre, Hans Dippacher auf beeindruckende 80 Jahre.

Doch wie war das im Gründungsjahr 1869? Die Idee einer solche Selbstschutzeinrichtung steckte damals noch in den Kinderschuhen, nur wenige Ortschaften im Kreis Forchheim hatten eine Feuerwehr. In Hausen entstand sie unter der Führung des Kommandanten Johann Wagner. In den ersten Jahren war die Wehr auf pflichtmäßiger Basis aufgebaut. Erst unter dem bekannten Kommandanten Andreas Heilmann, dem sogenannten „Niesenbauer“, wurde die Wehr in eine Freiwillige Feuerwehr umgewandelt.

Der Festzug zum Jubiläum. © Alexander Hitschel



Ein besonderes Ereignis in der Geschichte der Hausener Feuerwehr war auch die am 5. Oktober 1968 stattgefundene Selbstschutzübung, die unter der Leitung des Bundesverbandes für den Selbstschutz – Bezirksstelle Oberfranken – stand. Es wurde eine Bombardierung simuliert.

Letzter größerer Meilenstein in der Geschichte der Hausener Wehr war die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses, gleich gegenüber dem Rathaus an der Heroldsbacher Straße. Nach jahrelangem Drängen, diversen Auseinandersetzungen und intensiven Diskussionen konnte dieses Großprojekt nach eineinhalbjähriger Bauzeit abgeschlossen und am 3. Dezember 2017 eingeweiht werden.

Die Feierlichkeiten anlässlich des 150. Geburtstages sind in vollem Gange. Am Tag nach dem Bieranstich und dem Ehrungsabend wurde zum Schafkopfabend geladen, danach stand eine Kinderolympiade mit Kinderfeuerwehren aus dem gesamten Landkreis auf dem Programm.

Am Abend haute bei einem Livekonzert die Partyband „Dochrinna“ in die Saiten.

Nach einem Festgottesdienst am Sonntag und einem gemeinsamen Mittagessen fand ein großer Festumzug mit zahlreichen Feuerwehren aus dem Landkreis statt.Den gemütlicher Ausklang im Festzelt machte die Blaskapelle Poxdorf rund.

Alexander Hitschfel