HC Forchheim: Eitel Sonnenschein bei Handballern

Altbewährtes Team leitet die Arbeit - Stefan Endrizzi kümmert sich neu um die Jugend. - vor 47 Minuten

FORCHHEIM - Sportliche Freude und eitel Sonnenschein, so lässt sich das achte Jahr beim Handball Club (HC) zusammenfassen. An der Spitze des Vereins steht nach den Neuwahlen auch die Spitze der Stadt: Oberbürgermeister Uwe Kirschstein.

Der HC Forchheim hat sein Vorstandsteam neu gewählt, darunter Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (Mitte). Einen Wechsel hat es im Amt des Jugendleiters gegeben.



Über 30 Mitglieder haben sich zur Jahreshauptversammlung eingefunden. Vorsitzender Lothar Rauscher führte durch die Veranstaltung. Rein rechtlich werde der HC, im Gegensatz zu den ersten Jahren, nun von drei gleichberechtigten Vorsitzenden geführt, von denen jeder einzelne vertretungsberechtigt ist. Das erleichtere laut Rauscher die Geschäfte nach außen. Weiter zum Vorstand gehören wie bisher der Schatzmeister, der Schriftführer und der Jugendleiter.

Neben den ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern dankte Vorsitzender Rauscher dem langjährigen Mitglied des VfB und des HC, Frank "Franki" Albrecht, "der für seine großen Verdienste und sein unermüdlich selbstloses Engagement" unlängst mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Handball-Verbandes ausgezeichnet worden ist. Als sportliche Höhepunkte blieb der Aufstieg der Damen in die Landesliga und der erfolgreiche Abstiegskampf der Männer in der Bezirksoberliga in Erinnerung. Auch der Nachwuchs bereitete dem Verein im vergangenen Jahr viel Freude. Rauscher hob die sportlichen Fortschritte der Jugendteams hervor, dabei insbesondere die weibliche D-Jugend mit der Teilnahme am Finale der Mini-WM. Außerdem verteidigten sie ihre Bezirksmeisterschaft und siegten beim Nord Cup. Insgesamt zählt der Handball Club 35 aktive Sportgruppen.

453 Mitglieder in 35 Sportgruppen

Der HC Forchheim zählt aktuell 453 Mitglieder und hat damit auch im achten Jahr in Folge die Mitgliederzahl auf einen neuen Höchststand bringen können. Der Verein verzeichnet nach dem Bericht der Kassenprüfer Marion Vesely und Christian Lebok lediglich einen marginalen Verlust, der aber nicht über die insgesamt äußerst solide Finanzlage des Vereins hinwegtäuschen könne, so Rauscher. Kosten für Hallen und Schiedsrichter seien die größten Posten auf der Ausgabenseite, berichtete Kassenwartin Margit Hallmann. Die Mitglieder entlasteten das gesamte Team des Vorstands einstimmig. Danach waren die Neuwahlen an der Reihe.

Mit ihrer Wahl setzen die Mitglieder auf Beständigkeit. Fünf Personen sind erneut in das Vorstandsteam gewählt: Ute Samel, Oberbürgermeister Uwe Kirschstein und Lothar Rauscher als gleichberechtigte Vorsitzende, Margit Hallmann als Schatzmeisterin und Linda Gärtner im Amt als Schriftführerin.

Neuer Jugendleiter

Neu besetzt werden musste der Posten der Jugendleiterin. Bisher hatte die Arbeit Esther Maruschke übernommen und dafür viel Lob erhalten. Ute Samel dankte ihr für ihre Ausdauer, Kreativität und Akribie und schätzte sich glücklich, dass Maruschke dem Verein auch weiterhin mit ihrem Einsatz in hinterer Reihe zur Verfügung stünde.

Zum neuen Jugendleiter ist einstimmig Stefan Endrizzi gewählt worden. Sein Hauptaugenmerk gelte dem Bereich des Mädchenhandballs. Unterstützt wird er von Matthias Erlwein, der für die Männer verantwortlich sein wird.