Heiße Spur: Polizei Forchheim sucht 20-jährige Diebe aus Elektromarkt

Beamte bitten um Zeugenhinweise - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - In einem Elektro-Markt in Forchheim sind Artikel in Höhe von rund 1000 Euro entwendet worden. Jetzt hat die Polizei durch die Sichtung von Videomaterial eine heiße Spur - und hofft auf Zeugenhinweise.

In einem Elektronikmarkt in Forchheim sind am Dienstag, 20. August, gegen 19.40 Uhr Elektroartikel im Gesamtwert von rund 1000 Euro entwendet worden. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen sind nun drei Personen ermittelt worden.

Es handelt sich um zwei Frauen und einen Mann, die wie folgt beschrieben werden:

Zwei Frauen, etwa 20 Jahre alt, mit langen, glatten, schwarzen Haaren. Ein Mann, ebenfalls etwa 20 Jahre alt, mit schwarzen kurzen Haaren. Alle Drei führten schwarze oder braune Taschen mit sich.

Hat jemand etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise geben? Die Polizei nimmt diese unter Telefon 09191/7090-0 entgegen.