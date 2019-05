Wer es am Forchheimer Tag der Brauereien 2018 deftig mochte, kam beim Treber-Schnitzel (Brauerei Eichhorn) oder beim Limburger Käse in Märzenbier (Brauerei Hebendanz) auf seine Kosten. Wer eine süße Abkühlung suchte, fand sie im Schwarze Anna-Biereis (Brauerei Neder). Dazwischen erfuhr man viel Wissenswertes über die Herstellung des "Grundnahrungsmittels", das ausnahmsweise auch in rheinischen Mengen (0,2 Liter) über den Tresen ging. Die nächste Chance, hinter die Kulissen zu blicken gibt es am Samstag, 25. Mai, dann findet der diesjährige Tag der offenen Brauereien von 13 bis 18 Uhr statt. Alle vier Forchheimer Brauereien - Greif, Neder, Eichhorn und Hebendanz - sind wieder am Start. © Ralf Rödel