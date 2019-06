Herder-Gymnasium: Abiturienten erhielten ihre Zeugnisse

21 Mal eine Eins vor dem Komma - Lea Kaiser ist die Beste - vor 50 Minuten

FORCHHEIM/BAMBERG - Schule aus für immer: Im Welcome Kongress-Hotel in Bamberg wurden die 90 Abiturientinnen und Abiturienten des Herder-Gymnasiums Forchheim (HGF) feierlich entlassen.

Ausgezeichnet: Tom Tröltzsch, Abigail Müller, Lea Kaiser und Vanessa Mauser wurden bei der Abschlussfeier des Herder-Gymnasiums besonders geehrt. © Foto: Philipp Demling



"Sie sind vielleicht die letzte Generation, die frei darüber entscheiden kann, wie die Zukunft unseres Planeten aussieht", appellierte Schulleiterin Ingrid Käfferlein in ihrer Ansprache an die Schulabgänger. "Wir stehen vor einem Epochenwechsel globalen Ausmaßes."

Klimawandel, Profitgier nach Geld und Macht, Hunger und Flucht auf der einen, Überfluss und Verschwendung auf der anderen Seite: An all diesen weltweiten Missständen etwas zu ändern, liege vor allem an den jungen Menschen, machte die Direktorin deutlich – und gab den Entlassenen ein Zitat von Mahatma Gandhi mit auf den Weg: "Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt!"

Käfferlein zeigte sich optimistisch, dass sich die 90 jungen Frauen und Männer ihre Worte zu Herzen nehmen werden. Immerhin hätten sich zahlreiche von ihnen in ihrer Schullaufbahn auch über den Unterricht hinaus engagiert – etwa in Form von Theateraufführungen, Konzerten, dem von den Schülern organisierten Abiturgottesdienst, der Aktion "Schule ohne Rassismus" und einer Sammelaktion für die "Stolpersteine", die an die Ermordung von Juden im Dritten Reich erinnern. Zahlreiche der Schulabgänger erhielten Auszeichnungen für ihre Leistungen in Bereichen wie Musik, Theater oder soziales Engagement.

Wie musikalisch der Jahrgang ist, davon konnte man sich bei der Abiturfeier selbst ein Bild machen: Lisa Lindl und Jana Schwarzmann aus der nun verabschiedeten Q12 spielten in dem von Musiklehrer Michael Tessaro geleiteten Saxophonquartett mit. Auch Lena Schwarzmann (Gesang) und Daniela Heilmann (Gitarre) sorgten mit ihren musikalischen Einlagen zwischen den Redebeiträgen für Begeisterung.

In ihrer Abiturrede blickten Fiona Bendig, Lena Schwarzmann und Tom Tröltzsch vor allem auf die Abifahrten zurück, bei denen sie sich sehr um Nüchternheit bemüht hätten. So lautete das Motto des Jahrgangs denn auch: "2,019 Promille – Mehr Dichter als Denker".

Apropos Dichter: Dank ihrer Zeit am Gymnasium wissen die Abiturientinnen und Abiturienten jetzt auch, was ein Hendiadyoin, eine Repetitio und eine Tautologie sind.

Weil die Abiturientinnen und Abiturienten trotz ihrer vielfältigen Aktivitäten auch das Lernen nicht vernachlässigten, erreichten immerhin 21 von ihnen eine Gesamtnote mit einer Eins vor dem Komma, Lea Kaiser darf sich über die Bestnote 1,0 freuen. Tom Tröltzsch, Abigail Müller und Vanessa Mauser haben Notendurchschnitte zwischen 1,1 und 1,3. Der Schnitt aller 90 HGF-Abiturienten liegt in diesem Jahr bei 2,3.

PHILIPP DEMLING