Heroldsbach: Benedikt Graf Bentzel will Bürgermeister werden

Bentzel leitet den Freizeitpark Schloss Thurn - Erfahrungen als Offizier - vor 1 Stunde

HEROLDSBACH - Benedikt Graf Bentzel kandidiert bei den Kommunalwahlen im März 2020 für das Amt als Bürgermeister in Heroldsbach für die CSU. Sein Wirken beschreibt er mit zwei lateinischen Sätzen.

Benedikt Graf Bentzel (links, hier mit Harry Wijnvoord) kandidiert in Heroldsbach. © Udo Güldner



Benedikt Graf Bentzel (links, hier mit Harry Wijnvoord) kandidiert in Heroldsbach. Foto: Udo Güldner



Der Vorstand des CSU Ortsverbandes Heroldsbach hat sich auf seiner vergangenen Sitzung mit der Kandidatenaufstellung für die Kommunalwahl 2020 beschäftigt und sich dabei einstimmig für Bentzel ausgesprochen. Bentzel ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder (9 und 11 Jahre ).

Nach dem Besuch des Benediktinergymnasiums im oberbayrischen Kloster Ettal folgte eine zweijährige Dienstzeit als Reserveoffizier bei der Bundeswehr. Nach seiner Banklehre und Aufenthalten in München und Düsseldorf, wo er den Aufbau des Mobilfunkanbieter E-Plus als Key Account Manager unterstützte, kehrte er 2001 in seine Heimatgemeinde Heroldsbach zurück. Seitdem ist er für den Erlebnispark Schloss Thurn verantwortlich und hat diesen in den vergangenen Jahren modernisiert. Graf Bentzel ist stellvertretender Ortsvorsitzender der CSU.

Bilderstrecke zum Thema Achterbahnen und Familien-Spielspaß: Im Erlebnispark Schloss Thurn in Heroldsbach Hindernis-Parcours überwinden, in die Welt der Piraten eintauchen, Achterbahn fahren oder Wasserspaß erleben: Von der "Virtual Reality"-Achterbahn bis hin zu den Bumperboats auf dem See - der Erlebnispark Schloss Thurn in Heroldsbach hat Attraktionen für die ganze Familie zu bieten, eine ist sogar einmalig in ganz Bayern. Wir nehmen euch mit auf einen Rundgang durch den Freizeitpark.



17 Jahre ist er bisher als Gemeinderat tätig. 2002 ist er erstmals in das Gremium gewählt worden und seit 2014 Zweiter Bürgermeister. Für die CSU ist er deshalb ein Kandidat mit vielen kommunalpolitischer Erfahrung, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Zwei lateinische Sprüche

Zudem sei er aufgrund seines ehrenamtlichen und sozialen Engagements in verschiedenen Vereinen und Institutionen tätig und werde dafür in Heroldsbach geachtet und geschätzt. Für sich und für seine Arbeit stünden zwei lateinische Sprüche: Carpe Diem (Nutze den Tag) und der Spruch des Heiligen Augustinus: In dir muss brennen was du in anderen entzünden willst.

Noch müssen die Mitglieder den vom Vorstand gekürten Bürgermeisterkandidaten Benzel bestätigen. Bei der CSU gilt das als reine Formsache. Die Abstimmung soll bei der offiziellen Aufstellungsversammlung, die für Ende September geplant ist, erfolgen. Für die Kandidatenliste für den Gemeinderat sucht die CSU noch Mitstreiter, die bereit sind, für ein solches Amt zu kandidieren.

Bilderstrecke zum Thema Erlebnispark Schloss Thurn: Von wilden Katzen und großen Stars Der Erlebnispark Schloss Thurn wurde im Jahr 1974 von Hannfried Graf von Bentzel auf dem Grundstück rund um das Schloss Thurn in Heroldsbach gegründet. Die Grafenfamilie hat für uns ihr Fotoalbum geöffnet und von den größten Momenten der letzten Jahrzehnte erzählt.