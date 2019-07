Heroldsbach: Ein Herzenswunsch für Emelie

Gemeinde und Theatergruppe sammeln Spenden für leukämiekranke Jugendliche - vor 1 Stunde

HEROLDSBACH - Sie halten zusammen: Insgesamt 2000 Euro an Spenden wurden in Heroldsbach für die leukämiekranke Emelie gesammelt. Das junge Mädchen will sich damit einen Herzenswunsch erfüllen.

Auf dem Bild sind von links nach rechts zu sehen: Bianca Miske, Petra Therjan (Organisatorin der Adventsfenster), Emelie Miske, Christoph Miske, Rainer Lindenberger (Theadärä Hausen), Monique Lindenberger (Theadärä Hausen) und Pfarrer Klaus Weigand (Seelsorgebereich Hausen-Heroldsbach). © Christian Deubner



Seit zwei Jahren ist die 14-jährige Emelie Miske aus Heroldsbach an Leukämie erkrankt. Zwischen all ihren Krankenhausaufenthalten soll sich die ehemalige Ministrantin nun einen Herzenswunsch erfüllen, das war der Wunsch der Mitglieder aus dem Seelsorgebereich Heroldsbach-Hausen. 1000 Euro kamen aus dem Erlös der Adventsfenster zusammen, die jedes Jahr im Seelsorgebereich organisiert werden, weitere 1000 Euro steuerte die Laienspielgruppe Theadärä Hausen bei.