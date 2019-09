Heroldsbach: Peter Münch will Bürgermeister werden

Kurzbeschreibung: Am 15. März 2020 finden bayernweit die nächsten Kommunalwahlen statt. Dann bestimmen die Einwohner der 59 Gemeinden, vier Märkte und in der Stadt Gräfenberg einen neuen Gemeinde- bzw. Stadtrat und wählen gleichzeitig einen Bürgermeister bzw. eine Bürgermeisterin.



An die Urne dürfen bei der Kommunalwahl neben deutschen Staatsbürgern auch alle volljährigen EU-Bürger, die seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis wohnen.

Themenarchiv Kommunalwahlen 2020 im Landkreis Forchheim