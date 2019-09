Heroldsbach: Traktor brannte nahe am Wald

HEROLDSBACH - Das hätte auch anders ausgehen können: Am gestrigen Nachmittag geriet am Heroldsbacher Ortsausgang in Richtung Poppendorf ein Traktor, mutmaßlich durch einen technischen Defekt, in Brand.

Nach dem Brand eines Traktors am Ortsausgang von Heroldsbach rückten 30 Einsatzkräfte zur Löschung an: Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. © Roland Huber



Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren von Heroldsbach/Thurn, Poppendorf und Oesdorf rückten an und setzten Lösch-Schaum ein. Das Geschehen spielte sich nur knapp 50 Meter vom Waldrand ab. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

nn