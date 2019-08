Hinter den Kulissen: Das Annafest 2019 im Video-Check

Umfragen und Tests unsere Redakteure und Mitarbeiter im Kellerwald - vor 51 Minuten

FORCHHEIM - Was macht das Annafest für die Besucher aus? Was geschieht hinter den Kulissen der Fahrgeschäfte, Keller und Buden? Und was taugen Scooter, Riesenrad und Co. eigentlich? Auf dem diesjährigen Annafest waren die NN mit der Videokamera unterwegs und haben einige Geheimnisse gelüftet. Aber sehen Sie selbst.

