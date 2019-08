Was für den Forchheimer das Annafest, ist für den Gräfenberger die Kirchweih. Am ersten Wochende im August war die Stadt im Ausnahmezustand, es wurde gefeiert, gelacht - und freilich viel musiziert.

Zum 47. Mal hat die Freiwillige Feuerwehr der Stadt die "Lichterserenade" ausgerichtet – eine romantische Nacht am Gestade der Wiesent im unteren Scheunenviertel – an die 2000 Besucher waren von den Darbietungen begeistert; zunächst zogen – von der Ebser Wasserwacht-Jugend eingesetzt - 1000 "Kerzenschiffla" ihre Bahnen. Mit "Sphärenklängen" unterlegt sorgten einmal mehr die Pyrotechniker von "Eventeffects" aus Küps für eine Lasershow mit knalligem Feuerzauber am Nachthimmel.