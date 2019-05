Hochwasser im Kreis Forchheim: Experten warnen vor Versicherungslücke

Starkregen und Überschwemmungen können hohe Schäden verursachen - Info-Telefon eingerichtet - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Im Juli 2018 hat Starkregen für Überschwemmungen im Landkreis Forchheim gesorgt. Anwohner wateten mancherorts knietief durch Gärten und Straßen, Autos wurden vom Wasser weggespült. Auch in diesen regnerischen Tagen treten vielerorts Bäche über das Ufer. Die Verbraucherzentrale Bamberg warnt vor Versicherungslücken und hat eine Info-Telefon eingerichtet.

Die Bamberger Verbraucherzentrale warnt vor Versicherungslücken bei Schäden durch Starkregen und Überschwemmungen und bietet zur Elementarschadenversicherung eine kostenlose telefonische Beratung an. Die aktuelle Wetterlage zeigte, dass jederzeit und überall Schäden durch Naturgefahren eintreten können. "Der passende Versicherungsschutz fehlt hier aber oftmals", sagen Brigitte Büttel und Dorothea Tetschlag von der Verbraucherzentrale.

Zuletzt hatte im Juli 2018 Starkregen für Überschwemmungen im Landkreis Forchheim gesorgt. Anwohner wateten mancherorts knietief durch Gärten und Straßen, Autos wurden vom Wasser weggespült. Die Lage erinnerte viele an das verherrende Hochwasser aus dem Jahr 2007, bei dem in der Region auch Todesfälle zu beklagen waren.

In der Nacht von Samstag, 21. Juli 2007, auf Sonntag, 22. Juli 2007, gingen Teile des Landkreises sprichwörtlich unter: Ein katastrophales Jahrhundert-Hochwasser sorgte in den Städten und Gemeinden für apokalyptische Szenen, in Poxdorf ertrank eine Seniorin in ihrer Kellerwohnung. Die Archiv-Bilder aus der Schreckensnacht und dem Tag danach.