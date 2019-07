Hoher Schaden: Blumenkasten in Ebermannstadt fängt Feuer

Nachbar griff rechtzeitig ein - Polizei vermutet Zigarettenkippen als Auslöser - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Das hätte viel schlimmer ausgehen können: Vermutlich durch Zigarettenkippen ist am Montagnachmittag ein Blumenkasten im zweiten Obergeschoss eines Hotels in der Ebermannstädter Hauptstraße in Brand geraten.

Ein Nachbar konnte das Feuer laut Polizei mit Wassereimern löschen. Zur endgültigen Brandbekämpfung rückte dann noch die Feuerwehr Ebermannstadt an.

Der entstandene Schaden beträgt rund 1500 Euro. Verletzte gab es keine.

