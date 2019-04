Holger Heuber: ein fränkischer Extremsportler

FORCHHEIM

FORCHHEIM - Der gebürtige Forchheimer Holger Heuber sieht sich als Berufsabenteurer. Klettern, Gleitschirmfliegen, Ski- und Kajakfahren zählen zu seinen Leidenschaften. Das Team von FrankenSein hat Heuber in Slowenien getroffen und ihn zu seinem ungewöhnlichen Leben befragt.

Holger Heuberer wurde schon als Kleinkind von seinen Eltern in ein Boot gesetzt. Heute gibt er unter anderem Kajakkurse. © Moritz Hilpert (FrankenSein)



Seit frühester Kindheit ist Holger Heuber ein begeisterter Sportler. Ob mehrtägige Klettertouren, bei denen er angeseilt mitten in der Felswand übernachtet, Kajakfahrten in der Einöde Alaskas oder eine Erstbesteigung in der Antarktis: Heuber stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen. Mit Mitte 50 verbringt er rund hundert bis 150 Nächte im Jahr draußen in der Natur auf der Isomatte.

Das Team von FrankenSein hat Heuber im Soča-Tal in Slowenien besucht, wo er Wildwasser-Kajakkurse für Anfänger und Fortgeschrittene leitet.

Moritz Hilpert, Franziska Roos, Simone Madre