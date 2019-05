An Christi Himmelfahrt fuhr ein Motorradfahrer mit Sozia gegen 12.30 Uhr auf der B470 zwischen Ebermannstadt und Gößweinstein von einem Parkplatz auf die Bundesstraße ein. Dabei übersah er einen dort fahrenden Motorradfahrer. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer und die Beifahrerin schwer verletzt. Die Beifahrerin verstarb im Laufe des Nachmittags im Krankenhaus.

Purer Zucker: Diese süßen Winzlinge sind im Klinikum Forchheim auf die Welt gekommen. Sie wollen Ihr Baby auch in der Bildergalerie sehen? Dann schicken Sie uns eine Mail an redaktion-forchheim@pressenetz.de mit einem Foto, Namen und Datum! Wir ergänzen unsere Fotostrecke gerne.

Bunte Zelte, selbstgebaute Holzhütten und aufwendige Dekoration schmückten am vergangenen Wochenende den alten Fußballplatz am Rande von Dormitz. In dem 2000-Seelen-Dorf im Landkreis Forchheim fand zum ersten Mal das Tellerrand-Festival statt. Drei Tage lang wurde bei strahlendem Sonnenschein zu elektronischen Klängen und Live-Musik getanzt.