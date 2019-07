Igensdorf: Frau stürzt vom Kirschbaum

Unfall bei der Kirschenernte - 62-Jährige schwer verletzt - vor 1 Stunde

IGENSDORF - Schwere Verletzungen hat eine 62-Jährige erlitten, die am Donnerstagfrüh aus zwei Metern Höhe von der Leiter stürzte.

Auf einer Obstwiese zwischen Unterlindelbach und Oberlindelbach kam es zu einem Unfall bei der Kirschenernte. Eine 62-jährige Frau stand auf einer Leiter in etwa zwei Metern Höhe, als sie plötzlich den Halt verlor und zu Boden stürzte. Durch den Unfall erlitt sie schwere Verletzungen an den Armen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

bhe