Igensdorf: Kastanie blüht im Oktober

Ungewöhnliches Naturschauspiel in Igensdorf - vor 19 Minuten

IGENSDORF - Während die Natur sich langsam in Richtung Herbst und Winter einstellt, treibt eine Kastanie in Igensdorf prächtige Blüten.

Ja, ist denn schon wieder Frühjahr? Während andere Bäume ihr Laub abwerfen, blüht in Igensdorf eine Kastanie. © Rolf Riedel



Ja, ist denn schon wieder Frühjahr? Während andere Bäume ihr Laub abwerfen, blüht in Igensdorf eine Kastanie. Foto: Rolf Riedel



Sie will einfach dem Sommer noch nicht so ganz Adieu sagen: Ganz besondere Blüten treibt im Moment eine Kastanie in der Forchheimer Straße in Igensdorf: Während dort in nächster Nähe alle anderen Kastanien-Bäume das Laub und ihre stachligen Früchte abwerfen, steht vor dem Obstgroßmarkt ein einzelner Kastanienbaum in voller Blüte. Das ist durchaus ungewöhnlich in dieser Jahreszeit, meint auch Baum-Experte Tobias Vogel, der den Anstoß zu diesem Foto gab.