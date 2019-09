Im Elmauer Tal soll ein Begräbniswald entstehen

Naturfriedhof könnte schon Anfang nächsten Jahres kommen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM/PEGNITZ - Die Bayerischen Staatsforsten eröffnen voraussichtlich im Frühjahr 2020 im Elmauer Tal einen Begräbniswald. Die Naturbestattungen im Staatswald sollen ein Pilotprojekt sein. Wir befragten dazu Jan-Paul Schmidt, Pressesprecher der Bayerischen Staatsforsten.

Bei den "Stillen Wäldern" handelt es sich um Naturfriedhöfe, die auf attraktiven, naturnahen Waldstandorten der Bayerischen Staatsforsten betrieben werden (Symbolbild). © Britta Pedersen/dpa



Herr Schmidt, warum steigen die Bayerischen Staatsforsten in das Geschäft mit den Naturbestattungen ein?

Bei den „Stillen Wäldern“ handelt es sich um Naturfriedhöfe, die auf attraktiven, naturnahen Waldstandorten der Bayerischen Staatsforsten betrieben werden. Hintergrund ist der gesellschaftliche Trend zum naturnahen, pflegeleichten und kostengünstigen Urnengrab auf Naturfriedhöfen, dem in Bayern bisher nicht flächendeckend entsprochen werden kann. Die Bayerischen Staatsforsten verfügen gerade in nachfragestarken Regionen – Bayerische Alpen- und Metropolregionen – über attraktive Flächen, welche die hohen Anforderungen an Naturfriedhof-Standorte erfüllen.

Jan-Paul Schmidt. © Staatsforsten



Wie muss ein Gelände beschaffen sein, damit ein Begräbniswald angelegt werden kann?

Ideal für einen Begräbniswald sind Flächen ohne größere Steigungen sowie Waldungen, die nicht mit naturschutzfachlichen oder wasserschutzrechtlichen Schutzkategorien belegt sind. Für die weitere Umsetzung ist ein grabfähiger Boden ohne anstehendes Grundwasser bedeutend. Bei den Wäldern legen wir besonderen Wert auf stabile Waldbestände mit einem hohen Anteil an Altholz und Mischbaumarten. In den Naturfriedhöfen der Bayerischen Staatsforsten wird die Asche Verstorbener in biologisch abbaubaren Urnen aus heimischem Holz beigesetzt. Die Waldflächen bleiben in ihrer Natürlichkeit erhalten, die Grabpflege übernimmt die Natur. Grabschmuck oder Grabsteine sind nicht vorgesehen.

Was kostet ein Begräbnisplatz?

Beim Erwerb eines Begräbnisplatzes ist grundsätzlich das Grabnutzungsrecht für 50 Jahre enthalten. Wir bieten hierbei Grabplätze an verschiedenen Bestattungselementen wie beispielsweise Bäumen oder Felsen an. Je nach Bestattungselement und Ausführung variieren die Preise. Die konkrete Preisgestaltung wird derzeit noch ausgearbeitet.

Interview: Hans-Jochen Schauer