Imbiss-Brand: Fünfeinhalb Jahre Gefängnis für versuchte Explosion

"Die Nachbarn befanden sich in Todesgefahr" - Rechtsanwalt forderte Freispruch - vor 1 Stunde

BAMBERG/FORCHHEIM - Ein Imbiss-Besitzer aus dem Landkreis Forchheim muss wegen versuchter besonders schwerer Brandstiftung, versuchter Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, zwei Fällen gefährlicher Körperverletzung und Versicherungsbetruges für fünfeinhalb Jahre hinter Gitter.

Nach mehreren Tagen Verhandlung vor dem Landgericht Bamberg ist das Urteil gefällt worden. © dpa



Sein jüngerer Mitarbeiter erhielt vier Jahre. Die Nebenklägerin bekam 800 Euro Schmerzensgeld für die erlittene Rauchgasvergiftung und 574 Euro Schadenersatz für verrußtes Mobiliar zugesprochen.

Noch einmal hatte Christian Barthelmes alles gegeben. Rund eine dreiviertel Stunde versuchte der Rechtsanwalt aus Bamberg, seinem Mandanten zum Freispruch zu verhelfen. Er bezeichnete die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen den Imbiss-Betreiber als "Mutmaßungen und Spekulationen". Sein Mandant habe sich nicht bereichern können, denn die Versicherung habe nur für den Ersatz der Küchengeräte und die Sanierung der Räume gesorgt. Überhaupt habe er keine Geldsorgen gehabt. Der Pizza- und Döner-Verkauf sei gut gelaufen. Die Angaben des zweiten Angeklagten, der zeitweise im Imbiss ausgeholfen hatte, seien märchenhaft. Die einen Zeugen hätten "einen Prass" auf den Imbiss-Besitzer gehabt, die anderen wären Fehlwahrnehmungen aufgesessen, wieder andere hätten widersprüchlich ausgesagt.

Am Ende fanden die Worte bei den Mitgliedern der Jugendkammer nicht das gewünschte Gehör. Vorsitzender Richter Markus Reznik, seine beiden Beisitzer und die zwei Schöffen folgten der Argumentation des Staatsanwaltes André Libischer. Während die Jugendkammer beim Imbiss-Besitzer auch in der Strafhöhe übereinstimmte, ging man im Strafmaß für den jüngeren Angeklagten ein halbes Jahr über die Forderung des Anklagevertreters hinaus. "Es war eine brandgefährliche Tat." Außerdem kam bei dem zum Tatzeitpunkt 18-jährigen Angeklagten kein Jugendstrafrecht zur Geltung. "Er hat einen Beruf, Hochzeitspläne und ist alleine aus Mazedonien nach Deutschland gekommen." Reiferückstände seien daher nicht ersichtlich. Er sei als Heranwachsender einem Erwachsenen gleichzustellen.

"Die beiden syrischen Nachbarn befanden sich in Todesgefahr"

Staatsanwalt Libischer hatte von "mehr Glück als Verstand" gesprochen, weil der Brand in der Küche des Schnellrestaurants nicht zu einer Gasexplosion geführt hatte. "Das war blanker Zufall." Neben dem Rollwagen mit den entzündeten Papieren und Kartonagen hatte einer der Angeklagten eine Propangasflasche aufgedreht. "Die beiden syrischen Nachbarn befanden sich in Todesgefahr." Auch für andere Hausbewohner, über dem Imbiss gab es noch zwei Stockwerke, hätten erhebliche Risiken bestanden. Zwei Mieter wären mit einer Rauchgasvergiftung auch verletzt worden. Eine junge Frau und ein gerade zweijähriges Kleinkind. Auch größere Sachschäden, rund 40 000 Euro, waren zu verzeichnen.

Dass sich die Familie über dem Brandherd aufgehalten hatte, stufte Richter Reznik nicht als entlastendes Indiz ein: "Möglicherweise haben die beiden Täter das Risiko unterschätzt." Es sei "nur eine kleine Explosion" angedacht gewesen. Den Imbiss-Besitzer hätten erhebliche Schulden geplagt und er habe die Idee zur Brandstiftung gehabt, so Staatsanwalt Libischer. "Jetzt schieben sie es sich gegenseitig in die Schuhe." In seinem Plädoyer tat Maximilian Glabasnia genau dies. Der Verteidiger des jüngeren Angeklagten sprach von "finanzieller Verzweiflung" des Betreibers, von fehlenden Löschversuchen und familiären Rücksichten. Deshalb habe sein Mandant "seinen Onkel" nicht verraten wollen. Der Rechtsanwalt forderte einen Freispruch.

Mehrere Gaskartuschen auf dem Balkon gefunden

Das Gericht ging allerdings davon aus, dass das Duo den einmal gefassten Plan, sich durch den Vorfall finanziell gesundzustoßen, wie einmal angedacht, auch umgesetzt hätte. Dafür spräche die Vehemenz, mit der der Betreiber einen Tag nach dem Feuer auf Auszahlung der 50 000 Euro Versicherungssumme bestanden hatte. Dafür sprächen auch der vorgetäuschte Einbruch durch ein eingeschlagenes Fenster, der verdecken sollte, dass der oder die Brandstifter mit einem der drei kursierenden Schlüssel ins Innere gelangt seien.

Ein wichtiges Indiz sei auch die Tatsache, dass der Besitzer sich von einem Nachbarn hatte herausklingeln lassen. Dass er dabei sofort an der Gegensprechanlage gewesen sei, gegen 3 Uhr, erregte das Misstrauen der Jugendkammer. Zusätzlich gab es DNA-Spuren des jüngeren Angeklagten an der geöffneten Gasflasche. Die auf dem Balkon der Wohnung des Besitzers deponierten Gaskartuschen passten auch nicht ins Bild, das der Angeklagte von sich zu zeichnen versuchte: Er habe den Tatplan zwischenzeitlich aufgegeben, nur hätte sein Mitarbeiter dennoch gezündelt.

UDO GÜLDNER