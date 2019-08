Löschwöhrdgebäude, Umzug, Einzug, Neubau, Altlasten, Barockgarten: Das Landratsamt am Forchheimer Streckerplatz zeigt sich bei unserem Blick in das Bildarchiv wandlungsfähig. Fast schon vergessen sind die wortwörtlich alten Ansichten auf den Streckenplatz. Es hat sich einiges geändert in den vergangenen Jahren. Ein neuer Blick auf die Stadt und eine neues kleines Behördenzentrum in Forchheim ist dabei entstanden. © Patrick Schroll

