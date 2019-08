In Gräfenberg verprügelt: Gruppe von zehn Personen geht auf Mann los

Täter zerrten 24-Jährige aus seinem Auto und prügelten auf ihn ein - vor 6 Minuten

GRÄFENBERG - Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am Samstag, 10. August, auf dem Gräfenberger Marktplatz ein Angriff, der nun weitere Ermittlungen nach sich zieht.

Eine Gruppe von zehn Personen hat einen 24-Jährigen auf dem Marktplatz aus seinem Auto gezerrt und verprügelt. Ihnen passte offensichtlich die Musik nicht, die der wartende Mann im Auto hörte. Die drei Haupttäter sind noch flüchtig.

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am Samstag, 10. August, auf dem Marktplatz in Gräfenberg der tätliche Angriff auf einen 24-Jährigen. Laut Polizei waren die Täter aus Mittelfranken vermutlich auf dem 5-Seidla-Steig unterwegs. Der 24-Jährige parkte seinen VW Golf GTI am Marktplatz in Gräfenberg, blieb im Auto sitzen und hörte Musik. Gegen 17 Uhr kam die Gruppe junger Männer und Frauen im Alter von 22 bis 32 Jahren mit Bierflaschen zum Marktplatz und störte sich wohl an der Musik des wartenden Autofahrers.

Die Frauen und Männer fingen an, gegen das Auto zu treten und mit Bierflaschen gegen das Auto und die Scheiben zu schlagen, sagt Manfred Hänchen, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Ebermannstadt.

Polizist verfolgte fliehende Täter

Der 24-Jährige wollte der Situation entfliehen, fuhr rückwärts aus dem Parkplatz und stieß dabei gegen einen geparkten Skoda Fabia – und hielt an. Daraufhin zerrten ihn die Männer und Frauen aus dem Auto und prügelten auf ihn ein, wobei er leicht verletzt wurde.

Ein Polizist, der gerade in seiner Freizeit am Marktplatz war, sah das Geschehen und verfolgte die Täter, die inzwischen von dem Opfer abgelassen hatten, bis zum Bahnhof. Dort kam es zu einem Gerangel. Dennoch gelang es dem Polizisten, sieben bis acht Personen festzuhalten, bis mehrere Polizei-Streifen eintrafen.

Den drei Hauptverdächtigen gelang es allerdings, unerkannt zu flüchten. Wohin ist unklar, die anderen Täter verweigern die Aussage. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Suche nach den Haupttätern läuft. Der 24-jährige Autofahrer zog sich bei dem Angriff Prellungen und Schürfwunden zu. An seinem Golf entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

