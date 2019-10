Internet-Hit: Feuerwehr und BRK Forchheim ziehen bei Tetris-Challenge nach

FORCHHEIM - Die Tetris-Challenge verbreitet sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken: Nun haben die Feuerwehr Forchheim und das BRK Forchheim nachgezogen - und eine weitere Feuerwehr aus dem Landkreis nominiert mitzumachen.

Die Feuerwehr Forchheim zeigt bei der Tetris-Challenge, was alles in ihr Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug passt. © Feuerwehr Forchheim



Die Feuerwehr Forchheim zeigt bei der Tetris-Challenge, was alles in ihr Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug passt. Foto: Feuerwehr Forchheim



Franken ist im Tetris-Challenge-Fieber. Bei der Tetris-Challenge ordnen sich Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute oder Sanitätskräfte neben ihren Gegenständen an. Das Ganze wird dann von oben fotografiert. Wenn alles dicht beieinander liegt, sieht das aus wie beim Tetris-Spiel.

Zuerst legte in Franken die Polizei Windsheim vor. Für das beeindruckende Foto räumte eine Streife ihren kompletten Einsatzwagen leer. Da wollten die Feuerwehr Forchheim und das BRK Forchheim mithalten und legten sich ins Zeug, ihre Einsatz-Fahrzeuge leerzuräumen und spannende Schnappschüsse zu schießen.

Die Feuerwehr Forchheim zeigt, was alles in ihrem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug untergebracht ist. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt sie: "Zusammen mit dem BRK, die ebenfalls an der Tetris Challenge teilnehmen, wurde der freie Tag genutzt ud mit Hilfe der Drehleiter das Bild aus der Vogelperspektive geschossen."

Feuerwehr Kersbach nominiert

Im Anschluss forderte sie noch die Freiwillige Feuerwehr Kersbach auf auch mitzumachen. "Wir möchten gerne eure LF 8/6-Beladung in Tetris-Form sehen."

Das BRK Forchheim hat für die Tetris-Challenge gleich drei Fahrzeuge ausgeräumt und schreibt auf seiner Facebook-Seite: "Wir können jedem raten mitzumachen, da man so die Autos besser kennenlernt, das Material durchgeschaut und die Kameradschaft gestärkt wird."