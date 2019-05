Jakobsweg: EGF-Schüler sammeln "Herzenswünsche"

Gymnasiasten wollen im Herbst pilgern und bitten um Spenden für ASB-Wünschwagen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - 13 Elftklässler und Lehrerin Kerstin Kraus-Zeller bilden das Projektseminar "Jakobsweg" am Ehrenbürg-Gymnasium. Die Gruppe plant eine zwölftägige Pilgerschaft entlang des "Camino Portugues" im Herbst 2019 - und dazu noch eine Aktion für den guten Zweck.

Das EGF-Projektseminar "Jakobsweg". Foto: Julia Schwab



Von O Porrino geht es für die EGFler nach Santiago de Compostela und schließlich nach Finisterre zum Atlantik. Parallel dazu gibt es in Kooperation mit dem ASB die Aktion "Das EGF trägt euren Wunsch bis an das Ende der Welt": In Boxen, die den örtlichen Kirchen aufgestellt werden, können Interessierte einen Herzenswunsch einwerfen – zusammen mit einer kleinen Spende. Der Erlös geht an den ASB-Wünschewagen.

Die gesammelten Wünsche tragen die Schüler auf dem Weg bis an das Kap Finisterre. Die Boxen sind in folgenden Gemeinden aufgestellt: St. Anna Forchheim, St. Josef Buckenhofen, Don Bosco Forchheim, St. Johannes der Täufer, Christuskirche, St. Martin, Verklärung Christi, St. Johannis und sowie in der Tourist-Info in der Kaiserpfalz.