76 Reiter zu Pferde huldigten in Moggast dem Pferdepatron und Kirchenheiligen Stephanus. Voran bei dem dreimaligen Umzug um die Wehrkirche "hoch zu Ross": Pfarrer Florian Stark und Bürgermeisterin Christiane Meyer mit Amtskette. Hoch war die Anspannung von Pferd und Reiter schon am Sammelplatz; einer feschen Amazone wäre "fast der Gaul durchgegangen". Die größte Abordnung stellte mit 20 Vierbeinern und Reitern der "Sternenhof Gößweinstein"

Mit Songs von Blümchen, Oli. P, Kate Ryan, Bellini und vielen weiteren Acts stieg am Samstag auf dem Jahn Sportplatz in Forchheim eine wilde 90er-Party. Mit kühlen Cocktails und reichlich Hüftschwung brachten sich die Besucher in 90er-Ekstase.