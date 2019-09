Wir haben zum Schulanfang 2019 die Grundschulen von Ebermannstadt und Gößweinstein besucht. In Ebs begann für 51 Kinder der Ernst des Schullebens, in Gößweistein hatten 29 ABC-Schützen ihren ersten Schultag.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter: In jeder Jahreszeit zeigt sich die Natur im Landkreis Forchheim von einer anderen Seite. Immer wieder schicken uns NN-Leser und Naturliebhaber tolle Schnappschüsse ihrer Entdeckungen - von allem, was bei uns in der Region kreucht, fleucht und blüht. Wir haben sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.