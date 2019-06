Kellerwald-Workshop: Stadträte zeigen kaum Interesse

FORCHHEIM - Ein Kellerwald-Workshop am heutigen Freitag wollte Stadträte, Verwaltung und externe Referenten zusammenbringen, um die Zukunft des heiligen Hains zu diskutieren und neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Mangels Interesse seitens der Stadträte wurde der Workshop abgeblasen.

Nicht schön I: Neue Bügel sind seit einigen Tagen vor dem Winterbauer-Podium montiert, sie gehören zum Sicherheitkonzept und sollen eine Rettungsgasse ermöglichen. © Birgit Herrnleben



Stell dir vor, du lädst ein, und (fast) keiner kommt. So könnte man die Situation skizzieren, die sich in der jüngsten Stadtratssitzung offenbarte.

Um den Kellerwald auf Vordermann zu bringen, wartet eine Herkulesaufgabe auf die Stadt. Die Kür jedoch wird es sein, den Charme des Forchheimer Heiligtums zu bewahren und gleichzeitig Perspektiven aufzuzeigen, um den heiligen Hain fit für die Zukunft zu machen.

Also hatte man zu einem Workshop eingeladen, 75 Einladungen, so erzählte Annafest-Bürgermeister Franz Streit in der aktuellen Sitzung des Stadtrats, seien vor mehreren Wochen verschickt worden. Eingeladen wurden unter anderem Mitarbeiter aus der Verwaltung, wie Ordnungsamt, Touristinformation, Stadtentwicklung, Keller-Wirte, Brauereien und, um den Blick von außen zu haben, zwei externe Referenten. Und natürlich alle 40 Stadtratsmitglieder. Workshop-Termin: Diese Woche Freitag, 14 Uhr.

Nicht schön II: Die neuen Absperrgitter an den Brüstungen. © Ulrich Graser



So weit, so schlecht. Denn gerade mal sechs von insgesamt 40 Stadträten hatten ihr Interesse und ihre Teilnahme an dem Workshop bekundet und zugesagt. Nun versuchte Streit in der aktuellen Sitzung vor Ort noch Interessenten zu werben, vier hatten sich per Handzeichen gemeldet. Zu wenig, wie Streit noch in der Sitzung vorrechnete, den Workshop abblies und die Referenten wieder auslud.

"Mit gerade mal einem Viertel des Stadtrats macht das keinen Sinn", zeigt sich Streit am Tag danach enttäuscht. Ob es am Termin am Freitagnachmittag gelegen haben könnte? "Der Termin für den Workshop Kultur war zur selben Zeit am selben Ort und sehr gut besucht", lautet Streits Antwort. Im Herbst soll es einen neuen Termin geben.