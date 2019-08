Kennametal: Mitarbeiter gehen auf die Straße

400 Beschäftigte bei Demonstration in Fürth - vor 29 Minuten

EBERMANNSTADT/FÜRTH - Unter dem Motto „Rauswurf trotz Rekord-Rendite – wir wehren uns!“ haben über 400 Beschäftigte vor der Kennametal-Deutschlandzentrale in Fürth demonstriert.

Zahlreiche Mitarbeiter gingen mit Transparenten auf die Straße. © Foto: Roland Huber



Die IG Metall kündigte an, sich mit allen Mitteln der angekündigten Schließung zu widersetzen. Der Werkzeughersteller Kennametal mit Sitz in Pittsburgh hat einen massiven Personalabbau angekündigt, drei Werke in Deutschland sollen geschlossen werden, rund 630 Arbeitsplätze sind davon betroffen. Von der Schließung bedroht sei Lichtenau im Kreis Ansbach. Ebermannstadt und Fürth bleiben wohl erhalten.