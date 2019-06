Kersbach: Es darf geparkt & gependelt werden

FORCHHEIM-KERSBACH - Die ersten Autos parken schon, in drei Wochen ist die offizielle Eröffnung der Park & Ride-Parkplatzes am Kersbacher Bahnhof geplant.

115 Parkplätze entstehen am Kersbacher S-Bahn-Halt.



Was lange währt, wird endlich – „Park & Ride“: Der neue Pendlerparkplatz an der S-Bahn-Haltestelle Kersbach sieht bereits ziemlich fertiggestellt aus und die ersten Bahnfahrer haben ihre Autos schon geparkt. Zusammen mit der Westseite gibt es damit jetzt etwa 115 Parkplätze für Pendler, im Herbst soll mit dem Bau von zwei Nahversorgern im angrenzenden, derzeit noch sehr grünen Gewerbegebiet begonnen werden (wir berichteten). Die offizielle, feierliche Eröffnung des Pendlerparkplatzes durch OB Uwe Kirschstein und Landrat Hermann Ulm ist in drei Wochen.