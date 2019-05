Kersbach: Live beim Diebstahl dabei

Mann musste den Diebstahl seines Fahrrads vom Zug aus beobachten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM-KERSBACH - Das nennt man dreist: Ein Mann konnte gerade noch den Diebstahl seines Fahrrads am Kersbacher Bahnhof beobachten, dann schlossen sich die Zugtüren und der Dieb fuhrt samt gestohlenem Drahtesel davon.

Ein schwarz-graues Mountainbike der Marke Bulls im Wert von etwa 200 Euro wurde am Samstagnachmittag am Bahnhof gestohlen. Als der Eigentümer selbst am Bahnhof aus der S-Bahn stieg, konnte er einen etwa 20 Jahre alten Mann beobachten, der just in diesem Moment sein Fahrrad stahl und damit in die S-Bahn nach Bamberg stieg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon (09191)70900 in Verbindung zu setzen.