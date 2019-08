Kersbacher Kreisel wird international

Auswahlverfahren für das Kunstwerk läuft - Entscheidung im Oktober - vor 24 Minuten

FORCHHEIM - 101 internationale Künstler haben sich beworben: Das Auswahlverfahren für das Kunstwerk am Kersbacher Kreisel geht in die nächste Runde.

Der Kersbacher Kreisel soll zum Hingucker werden. Das hatten die Kreisräte des Bau- und Verkehrsausschusses bereits im März vergangenen Jahres mit einem Ja zur "künstlerischen Gestaltung des Kreisverkehrs" beschlossen. Die Idee dabei ist nicht neu, sondern seit 2014 Bestandteil der "Lokalen Entwicklungsstrategie" im Rahmen des "Leader"-Förderprogramms der EU.

Der Wettbewerb richtete sich dabei an professionelle Künstlerinnen und Künstler mit Wohn- und Arbeitssitz in der EU und den assoziierten Ländern. Bewerbungssschluss war der 30. Juni. (wir berichteten).

Bilderstrecke zum Thema

Sie tragen hochtrabende Namen wie "Mutes Flügel", "Große Schulter" oder "Talking to the Sky". Die Rede ist von den Kunstwerken, die in der Region Plätze in der Innenstadt, das Zentrum von Kreisverkehren oder Skulpturenpfade zieren. Oft haben die Werke nach ihrer öffentlichen Präsentation polarisiert und kritische Reaktionen hervorgerufen. Das sind die skurrilsten Werke aus der Region.