Kfz-Meister rät: Mit diesen Tipps lebt Ihr Auto länger

Reiner Spindler vom ADAC prüft Autos in ganz Bayern - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Bremsen, Stoßdämpfer, Reifenprofil, Luftdruck und Beleuchtung: In ganz Deutschland bietet der ADAC in rollenden Werkstätten kostenfreie Service-Checks von Autos an. Kfz-Meister hat dabei schon tausende Fahrzeuge gesehen, zusammen mit seinen Kollegen tourt er mit dem Prüf-Truck durch ganz Bayern. Hier gibt er Tipps, auf was Autofahrer achten sollten, damit ihr Wagen noch möglichst lange fährt.

Der ADAC bietet von Mittwoch bis Freitag einen kostenfreien Service in seiner mobilen Werkstatt auf dem Lichteneiche-Parkplatz in der Untere Kellerstraße an. Von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr können Autofahrer ihr Fahrzeug durchchecken lassen.

trk