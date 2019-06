Kirchweih: Oesdorf macht am Montag nochmal Party

OESDORF - Erst werden am Montag die Betzn ausgetanzt, dann spielt Jürgen Weber zur Partynacht auf. Mit einem Umzug durchs Dorf klingt die Oesdorfer Kerwa am Montag aus.

Die Sonne lacht vom Himmel, als die Oesdorfer am Samstag ihren Kerwasbaum aufstellten. © Foto: Alexander Hitschfel



Von Freitag bis Montag feiert Oesdorf seine Kirchweih. Der offizielle Startschuss fiel am Freitagabend mit dem Bieranstich. Ab 21 Uhr wurde zur „Onkelz-Nacht“ eingeladen. Bereits am Donnerstag hatte man sich in Oesdorf mit einer deftigen Schlachtschüssel auf die diesjährige Kerwa eingestimmt. Am Samstagnachmittag wurde bei strahlendem Sonnenschein der Kerwasbaum aufgestellt. Musikalisch umrahmt wurde der Brauch durch die Blaskapelle Elsendorf, die bereits auch am Freitagabend beim Bieranstich gespielt hatte.

Am Sonntag stand nach einem Festgottesdienst ein gemeinsamer Frühschoppen und Mittagstisch auf dem Programm. Für den guten Ton sorgten am Samstagabend die Knutschbären.

Partynacht mit Jürgen Weber

Die Oesdorfer Kerwa endet am heutigen Montag mit einem gemeinsamen Mittagessen um 11 Uhr. Um 19 Uhr wird dann zum „Betz´n raustanzen“ geladen. Ab 19.30 Uhr findet die Partynacht mit Alleinunterhalter Jürgen Weber statt, bevor dann um 22 Uhr die Kerwa mit einem Umzug durchs Dorf ausklingt. Der Landkreis ist gerade im Kerwa-Fieber: Die Kirchweihen im Landkreis haben wir auf einer interaktiven Karte zusammengefasst.

Alexander Hitschfel