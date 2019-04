Kirschblüten und Dürre: Kreis Forchheim gleich zweimal im TV

PINZBERG/LEUTENBACH - Ob "Kirschblütenzauber in der Fränkischen" oder "Ern(s)te Bedrohung - Dürre in Franken bedroht Landwirte": Am Donnerstag, 25. April, ist der Landkreis Forchheim gleich doppelt im Fernsehprogramm des BR vertreten.

"Kirschblütenzauber in der Fränkischen" gibt es am 25. April auch im Fernsehen. © Ralf Rödel



In der BR-Sendung "Wir in Bayern" dreht sich ab 16.15 Uhr alles um die Blütezeit in der Fränkischen. Dabei schaut das TV-Team auch bei Brennmeisterin Anni Reichhold in Leutenbach vorbei - zur Kirschwasserverkostung, versteht sich.

Um 20.15 Uhr nimmt das mitunter satirische Gesellschaftsmagazin "quer" dann den Rekordsommer 2018 und die aktuelle Dürrephase kritisch unter die Lupe. Dafür drehte der BR in Pinzberg. Wiederholt wird die Folge am Freitag um 5 Uhr früh und am Sonntag um 12 Uhr.

