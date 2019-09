KJR Forchheim lädt wieder zur Schaumparty im Königsbad

"Splash, Music & Fun" mit DJ, alkoholfreien Cocktails und Mitmach-Aktionen - vor 39 Minuten

FORCHHEIM - Der Kreisjugendring (KJR) bittet am 25. Oktober wieder alle Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren zur achten "Schaum statt Rausch"–Party ins Königsbad. Die Poolparty mit jede Menge Schaum startet um 18 Uhr.

Bereits zum achten Mal findet die "Schaum statt Rausch"–Party im Königsbad statt. © Kreisjugendring Forchheim



Motto in diesem Jahr: "Splash, Music & Fun". Neben Music vom DJ gibt es jede Menge Mitmach-Aktionen und freilich alkoholfreie Cocktails.

Der Eintritt kostet vier Euro, Ticket gibt es vom 1. bis 25. Oktober (12 Uhr) in der KJR-Geschäftsstelle (Am Streckerplatz 3), an der Hauptkasse der Sparkasse Forchheim oder online. Mehr Infos auf www.kjr-forchheim.de. Ein gültiger (Schüler-)Ausweise ist beim Einlass vorzuzeigen.