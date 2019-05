Klinikum Forchheim: Betrunkener wirft mit medizinischen Geräten

40.000 Euro Schaden - Polizei musste Randalierer fixieren - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Im Klinikum Fränkische Schweiz rastete am Samstagabend ein Betrunkener völlig aus: Er randalierte, warf medizinische Geräte um sich und richtete einen Schaden von mindestens 40.000 Euro an.

Der 31-Jährige, der eigentlich aufgrund eines Notfalls in die Intensivstation eingeliefert worden war, begann am Samstagabend im Klinikum in Ebermannstadt heftig zu randalieren. Dabei warf er, wie die Polizei berichtet, auch medizinische Geräte um sich, sodass ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro entstand. Mithilfe einer Polizeistreife konnte der Mann schließlich fixiert und medizinisch versorgt werden. Er stand unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Verletzt wurde bei dem Einsatz laut Angaben der Polizei niemand.

jm