Kommunalwahl 2020: Bezold will Bürgermeister von Dormitz bleiben

FW-Amtsinhaber tritt wieder an - trotz des Bürgerentscheids - vor 1 Stunde

DORMITZ - Fraktion und Vorstand der Freien Wähler Dormitz stehen voll und ganz hinter ihm: Holger Bezold soll 2020 für eine weitere Amtszeit als Bürgermeister in Dormitz antreten.

Bürgermeister Holger Bezold tritt wieder zur Wahl an. © FW Dormitz



Bürgermeister Holger Bezold tritt wieder zur Wahl an. Foto: FW Dormitz



Bezold nimmt dieses Vertrauen gerne an, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung: "Ich will für weitere sechs Jahre mein Herzblut und meine ganze Kraft für Dormitz und seine Bürger geben."

Trotz des Bürgerentscheids zu Gunsten eines nebenamtlichen Bürgermeisters stellt sich Bezold zur Wiederwahl und erklärt dazu: "In den letzten Wochen und Monaten nach dem Bürgerentscheid wurde ich von vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern angesprochen, ob ich dennoch wieder zur Wahl stehen werde. Natürlich habe ich mir dazu meine Gedanken gemacht."

Zum einen der große Zuspruch und die Ermutigungen aus der Bevölkerung sowie "mein ganz persönliches Ziel Dormitz weiter voranzubringen und zu entwickeln, hat in meiner Entscheidungsfindung eine große Rolle gespielt", so Bezold.