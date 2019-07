Kommunalwahl 2020 in Forchheim: Alle Infos im Überblick

Wer wird Oberbürgermeister? Wer zieht in Rathäuser, Stadt- und Gemeinderäte ein?

FORCHHEIM - Ob in der Stadt oder im Landkreis Forchheim mit seinen 29 Gemeinden: Die anstehende Kommunalwahl verspricht hochspannend zu werden - allen voran die Frage: Wer entscheidet in den nächsten sechs Jahren maßgeblich über die kommunalen Belange mit? Wir liefern den Überblick.

Am 15. März 2020 entscheiden die Bürger über die politische Zukunft ihres Landkreises. © Georg Körfgen



Die nächsten Kommunalwahlen in Bayern finden am Sonntag, 15. März 2020, statt. Das heißt, dass sich in den Rathäusern und Gemeinderäten der 29 Kommunen des Landkreises Forchheim wieder einiges ändern wird: Wer kann sein Amt verteidigen? Wer tritt als Herausforderer an? Wer geht in den kommunalpolitischen Ruhestand? Und wer will es jetzt erst richtig wissen? Nicht nur in der Stadt Forchheim selbst wird das Rennen um den OB-Sessel spannend, auch viele Bürgermeister-Posten im Landkreis werden sicher neu besetzt.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2014

Oft hilft der Blick zurück, um eine Entscheidung für die Zukunft zu fällen. Bei den letzten Wahlen im Landkreis Forchheim gab es einige Überraschungen: In Forchheim musste beispielsweise der altgediente OB Franz Stumpf (CSU) seinen Chefsessel im Rathaus gegen einen landläufig unbekannten jungen SPD-Politiker namens Uwe Kirschstein in der Stichwahl verteidigen. Während Kirschstein damals noch scheiterte (er wurde 2016 - nach Stumpfs Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen - neuer OB), fand in Ebermannstadt tatsächlich ein unerwarteter Wechsel statt: Newcomerin Christiane Meyer (NLE) setzte sich in der Stichwahl knapp gegen MOG-Kandidat Sebastian Götz durch.

2020 will der Forchheimer Udo Schönfelder als CSU-Kandidat den amtierenden Oberbürgermeister Kirschstein herausfordern. Aus den Reihen der Forchheimer Grünen Liste (FGL) kandidiert Annette Prechtel. Weitere Kandidaten sind noch nicht bekannt. Allerdings hat ein potentieller Herausforderer bereits "nein" zur Kandidatur gesagt: Ulrich Schürr, der bei der letzten OB-Wahl für die Jungen Bürger antrat, wird nicht noch einmal antreten, sondern Schönfelder unterstützen.

So können Sie Ihre Stimmen 2020 verteilen

Kommunalwahl - das war die Wahl, bei der wir alle sechs Jahre mit Begriffen wie "panaschieren" und "kumulieren" konfrontiert werden. Wir erklären, was dahinter steckt und wie Sie Ihre Stimmen verteilen können.

2020 kommt erstmals ein neues Auszählungsverfahren zum Einsatz, das Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren. Es soll eine gerechtere Umrechnung der Stimmergebnisse in Mandate ermöglichen.