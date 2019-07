Kommunalwahl 2020 in Forchheim: Streit tritt nicht mehr an

Kurzbeschreibung: Die nächsten Kommunalwahlen in Bayern finden am 15. März 2020 statt. Dann werden in Forchheim die 40 Mitglieder des Stadtrates sowie der Oberbürgermeister neu bestimmt.



Bei der letzten Wahl im Jahr 2014 ging Franz Stumpf (CSU) in der Stichwahl als Sieger hervor. 2016 legte der Oberbürgermeister sein Amt aus gesundheitlichen Gründen allerdings nieder. Als Nachfolger wurde am 20. März Uwe Kirschstein (SPD) gewählt.



Wahlberechtigt sind neben deutschen Staatsbürgern auch volljährigen EU-Bürger, die seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis wohnen.

