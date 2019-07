Kontrolle verloren: 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Junger Mann rutschte mit seiner Maschine in Ermreuth in einen Graben - vor 1 Stunde

ERMREUTH - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verletzte sich ein junger Motorradfahrer im Neunkirchener Ortsteil Ermreuth schwer. Der 18-Jährige stürzte mit seiner Maschine in einen Graben.

Der 18-Jährige fuhr mit dem Motorrad auf der Ermreuther Hauptstraße. Am Ortseingang kam er nach rechts ins Bankett ab, verlor die Kontrolle über sein Motorrad, rutschte in den Graben und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An seiner Kawasaki entstand Totalschaden in Höhe von 2.000 Euro.

