Kontrollverlust in Linkskurve: Biker stirbt in Oberfranken

WIESENTTAL - Offenbar alleinbeteiligt stürzte am Freitagmittag ein Motorradfahrer in der Nähe von Oberfellendorf im Landkreis Forchheim. Für den 27 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort.

Hier verlor der 27 Jahre alte Mann die Kontrolle über sein Motorrad. Foto: News5/Merzbach



In einer Linkskurve verlor der 27-Jährige, der wohl aus Frankfurt am Main stammt, die Kontrolle über seine Honda-Maschine. Auf einer Staatsstraße war er von Oberfellendorf nach Gössmannsberg unterwegs, prallte dann aber gegen ein Verkehrsschild. Die Polizei spricht von einem "Fahrfehler", der dem Mann zum Verhängnis wurde.

Schwerstverletzt blieb der Biker nach einigen Metern in einem Feld liegen. Zwei Autofahrer leisteten Erste Hilfe und alarmierten sofort Rettungskräfte. Ein Notarzt, teilt das Präsidium Oberfranken mit, habe sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Dennoch erlag der 27-Jährige seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Der Mann war in Begleitung eines Freundes aus Hessen unterwegs, der mit ihm fuhr. Er erlitt einen Schock und musste ärztlich betreut werden. Die Staatsanwaltschaft Bamberg, die die Ermittlungen leitet, berief einen Gutachter an die Unfallstelle - er soll den Hergang rekonstruieren. Die Staatsstraße blieb für Stunden gesperrt.

