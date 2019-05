Kulturhauptstadt Nürnberg: Macht Forchheim auch mit?

N2025: Landkreis kann sich als Teil der Metropolregion mit einbringen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Bei der Bewerbung Nürnbergs um den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025" sollen auch die Mitglieder der Metropolregion eine Rolle spielen – und damit auch der Landkreis Forchheim. Die Devise lautet: Wer dabei sein will, muss zahlen.

Nein, nicht der Forchheimer Gebrauchtwarenhof ist gemeint, sondern die Bewerbung Nürnbergs um den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025". © Stefan Hippel



Nein, nicht der Forchheimer Gebrauchtwarenhof ist gemeint, sondern die Bewerbung Nürnbergs um den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025". Foto: Stefan Hippel



Nicht nur die Stadt, auch die Metropolregion darf bei der Bewerbung um den Titel "Kulturhauptstadt 2025" mit anpacken. Die Rahmenbedingungen hierfür hat eine Mitarbeiterin des Forchheimer Kreis-Kulturamts in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses für Kultur, Bildung und Soziales erläutert. Demnach soll die Metropolregion unter Gesichtspunkten wie Handwerk, Industriekultur und Kulturtourismus in die Bewerbung miteinfließen.

Beteiligen können sich alle Gemeinden und Landkreise der Metropolregion – Voraussetzung aber ist die finanzielle Beteiligung am Projektkatalog. Als Richtwert schlägt das Nürnberger Bewerbungsbüro dafür einen Euro pro Einwohner der teilnehmenden Gebietskörperschaft vor.

"Das Geld würde aber eins zu eins in die Körperschaften zurückfließen, hat uns das Büro mitgeteilt", so die Referntin. Sprich: Mit den Mitteln werden nicht die Bewerbungskosten finanziert, sondern mögliche bewerbungsrelevante Projekte im Landkreis beziehungsweiese in den Kommunen.

Horch amol: Kann Nürnberg Kulturhauptstadt?

Eine erste, rechtlich wie finanziell nicht bindende Zusage des Landkreises, sich an der Bewerbung zu beteiligen, nickten die Forchheimer Kreisräte jetzt ab.

Das Kulturbüro der Stadt Nürnberg steckt bereits mitten in der Bewerbungsphase um den Titel "Kulturhauptstadt 2025" und muss sich gegen sieben Konkurrenten durchsetzen. 2020 fällt dann die Entscheidung, welche deutsche Stadt das Rennen macht.

Überzeugen will Nürnberg vor allem durch die gute Verkehrs-, Gastronomie- und kulturelle Infrastruktur vor Ort. Das erklärte Hans-Joachim Wagner, der Leiter des Bewerbungsbüros für die europäische Kulturhauptstadt 2025, im Gespräch mit nordbayern.de.

ppr