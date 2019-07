Kunst und Kultur: So wird das nächste Tellerrand-Festival in Dormitz

2020 wird das Event wieder stattfinden - vor 1 Stunde

DORMITZ - Ende Mai fand das erste Tellerrand-Festival am Rand von Dormitz statt. 2020 soll es eine Wiederholung geben - mit einigen Neuerungen.

Im Mai fand das erste Tellerrand-Festival in Dormitz statt. © Nina Eichenmüller

Bunte Dekoration, Live-Musik, vegetarisches Essen und zahlreiche Workshops standen Ende Mai für die Besucher auf den Programm. Jetzt hat der Gemeinderat Dormitz einer Fortsetzung des Festivals zugestimmt.

Hannes Bischoff, einer der Veranstalter, freut sich sehr darauf, nächstes Jahr wieder mit den Besuchern über den Tellerrand blicken zu können. Schon am Festival habe er gute Resonanzen von Anwohnern und Besuchern bekommen. "Wir hatten alles sehr kurzfristig auf die Beine gestellt, deswegen sind wir froh, jetzt etwas mehr Zeit in die Vorbereitungen stecken zu können", sagt er.

Bunte Zelte, selbstgebaute Holzhütten und aufwendige Dekoration schmückten am vergangenen Wochenende den alten Fußballplatz am Rande von Dormitz. In dem 2000-Seelen-Dorf im Landkreis Forchheim fand zum ersten Mal das Tellerrand-Festival statt. Drei Tage lang wurde bei strahlendem Sonnenschein zu elektronischen Klängen und Live-Musik getanzt.