Kunstrad-Ass Kohl ist nicht mehr Alleinunterhalter

Frauen-Paar des RMSV Kirchehrenbach steht vor dem Durchbruch - 10.07.2019 10:20 Uhr

KIRCHEHRENBACH - Im oberfränkischen Weißenbrunn fand die Bayerische Meisterschaft im Kunst- und Einradfahren der Elite 2019 statt. Alle drei Starts der Kirchehrenbacher Kunstradfahrer qualifizierten sich dabei mit ihren Leistungen für die Wettkämpfe auf nationaler Ebene.

Dieses Trio hat jetzt die nationalen Titel im Blick (von links): Lukas Kohl, Vanessa Meixner und Melissa Schütz. © Foto: Daniela Meixner



Nach diesmal nur kurzer Anreise nach Kronach, ging von der Concordia Kirchehrenbach als erstes Melissa Schütz im Einer-Kunstradfahren der Frauen an den Start. Mit ausgefahrenen 95,70 Punkten und Platz 7, qualifizierte sich Melissa für den Deutschland-Cup der am 28. September in Sulzbach stattfindet.

Nach der Mittagspause ging es weiter im Zweierkunstradfahren der Frauen. Schütz und ihre Partnerin Vanessa Meixner waren bis kurz vor Ende ihrer Kür auf Bestleistungskurs. Dann musste Meixner nach einer Unachtsamkeit kurz vom Rad. Dennoch fuhren die beiden mit 75,16 Punkten eine sehr gute Kür und holten sich Platz drei. Neben der Qualifikation zum Deutschland-Cup schafften die Beiden ebenfalls die Hürde von 70,00 Punkten für die Qualifikation zur German-Masters-Serie 2019.

Als letzter Sportler des Tages ging der amtierende Weltmeister im Einer-Kunstradfahren der Männer, Lukas Kohl, im Regenbogentrikot an den Start. Am Ende standen 197,35 Punkte auf der Anzeigetafel – was den Titel des Bayerischen Meisters 2019 bedeutete.

Auch er qualifizierte sich für den Deutschland-Cup und die German-Master, deren Ergebnisse zur Qualifikation für die Startplätze bei der Weltmeisterschaft im schweizerischen Basel im Dezember zählen.

