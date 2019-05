Ladendieb im Weilersbacher Supermarkt flüchtet auf Fahrrad

Fahndung verlief erfolglos, Polizei bittet um Zeugenhinweise - vor 1 Stunde

WEILERSBACH - Den Weilersbacher Supermarkt hat ein etwa 35-Jähriger verlassen - ohne seine Einkäufe im Wert von 100 Euro zu bezahlen. Als der Eigentümer des Markts den Mann verfolgte, flüchtete dieser auf seinem Fahrrad.

Am Donnerstagnachmittag lud der Mann im Supermarkt in der Ebermannstädter Straße gegen 16 Uhr seine Einkäufe in seinen Rucksack und ging an der Kasse vorbei ohne zu bezahlen. Der Eigentümer des Supermarkts bemerkte den Diebstahl und verfolgte den Täter.

Der flüchtete auf seinem Fahrrad. Auch die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Die Polizei Ebermannstadt bittet um Zeugenhinweise, Telefon 09194/73880. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, etwa 175 cm groß, kräftige Figur, kurze, braune Haare. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen grauen Hoody und weiße Sneaker.

