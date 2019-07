Landratsamt Forchheim ruft zu Umfrage über Naturschutz auf

Online-Befragung im Auftrag Bayerns - vor 40 Minuten

FORCHHEIM - Die Pressestelle des Landratsamtes ruft in einer Pressemitteilung Bürger dazu auf, sich an einer Umfrage zum Thema Landschaft, Heimat und Natur zu beteiligen. Vor allem geht es dabei um Fragen zu Natura 2000.

Im Rahmen des EU-Projektes "LIFE living Natura 2000" führt die Eberhard Karls Universität Tübingen gemeinsam mit der Universität des Saarlandes im Auftrag der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landespflege eine Online-Befragung bayerischer Haushalte durch. Dabei sollen Einstellungen insbesondere zu Natura 2000 erfragt werden. Unter www.soscisurvey.de/natura2000bayern/ ist die Umfrage zu erreichen.

Bilderstrecke zum Thema

Frühling, Sommer, Herbst und Winter: In jeder Jahreszeit zeigt sich die Natur im Landkreis Forchheim von einer anderen Seite. Immer wieder schicken uns NN-Leser und Naturliebhaber tolle Schnappschüsse ihrer Entdeckungen - von allem, was bei uns in der Region kreucht, fleucht und blüht. Wir haben sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.